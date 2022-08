«Wer wird Millionär?» erholt sich spürbar

Quotennews

Am späten Abend sorgte Hans Sigl für inzwischen 14 Prozent bei den Umworbenen.

Bereits Anfang des Jahres startete RTL mit seiner viertätigen Drei-Millionen-Woche durch. Doch aufgrund des Sommerwetters sind die August-Reichweiten nicht mit den Januar-Zahlen zu vergleichen. Am Montag erreichte Günther Jauch mit3,17 Millionen Fernsehzuschauer, am Dienstag blieben 2,83 Millionen Zuschauer dran.Die dritte Ausgabe erreichte nun 3,24 Millionen Fernsehzuschauer. Wie auch schon an den Vortagen lagen die Werte im hervorragenden Bereich, mit 13,9 und 13,7 Prozent verbuchte man Marktanteile weit über dem Senderschnitt. Nun wurden starke 16,1 Prozent Marktanteil gemessen. Beim jungen Publikum machte Jauch mit seiner EndemolShine Germany-Quizshow weiterhin eine gute Figur: 0,61 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 15,2 Prozent.Zwischenzeitlich holte3,11 Millionen Zuschauer, das führte zu einem Marktanteil von 16,8 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,57 Millionen zu Buche, der Marktanteil belief sich auf 14,6 Prozent.mit «Bergdoktor» Hans Sigl überzeugte noch 1,51 Millionen Zuschauer, am Montag und Dienstag sahen 1,27 respektive 1,18 Millionen zu. Bei den Umworbenen wurden 0,31 Millionen Zuschauer ermittelt, RTL kann sich über 14,0 Prozent Marktanteil freuen.