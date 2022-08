ARD überträgt Trauerfeier für Uwe Seeler

TV-News

In der kommenden Woche findet im Volksparkstadion die offizielle Trauerfeier für den Ehrenbürger der Stadt Hamburg statt. Der NDR widmet sich der Zeremonie über alle Ausspielwege.

Am 21. Juli verstarb mit Uwe Seeler einer der bedeutendsten Fußballer, den Deutschland je hervorgebracht hat. Unzählige Nachrufe würdigten den Stürmer als aufrechten und korrekten Menschen sowie als fairen Sportsmann. Am 10. August würdigt die Stadt Hamburg ihren Ehrenbürger mit der offiziellen Trauerfeier im Volksparkstadion des Hamburger SV, dem Verein, bei dem Seeler Zeit seines Lebens aktiv war. Das NDR Fernsehen überträgt die Zeremonieam kommenden Mittwoch ab 13:30 Uhr, auch Das Erste wird die Trauerfeier im Hauptprogramm ab 13:59 bis 15:00 Uhr ausstrahlen. Kommentator ist Alexander Bleick. Julia-Niharika Sen und Alexander Bommes moderieren.Auch im weiteren Verlauf des Tages widmet sich der NDR den Leben und Wirken Seelers. Am Abend blickt Julia-Niharika Sen in einemab 20:15 Uhr im NDR Fernsehen gemeinsam mit NDR-Sportchef Gerd Gottlob auf den Tag. Reporter berichten von der Trauerfeier und sammeln Reaktionen von Prominenten, Weggefährten und trauernden HSV-Fans.Auch im Radio findet die Trauerfeier einen Platz. NDR Info überträgt von 14 bis 15 Uhr, Kommentator ist hier Michael Augustin. NDR 90,3 wird zwischen 14 und 15 Uhr live ins Volksparkstadion schalten, um mit Trauergästen zu sprechen. Am Abend folgt auf NDR 90,3 von 20 bis 21 Uhr eine Sondersendung zum Abschied von Uwe Seeler. Auch NDR 2 nimmt den Tag über Abschied von Uwe Seeler. Vor Beginn der Trauerfeier wird der «NDR 2 Morgen» berichten, außerdem sind Gespräche in den «NDR 2 Updates» und im Tagesprogramm geplant. Im Netz wird die Trauerfeier bei ndr.de live gestreamt.