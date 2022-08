Damian Lott: In jeder Sendeminute steckt sehr viel Kreativität

Interview

UFA Serial Drama-Produzent Lott sprach im Quotenmeter-Interview auch über die Pläne, die Serie in ein Franchise zu verwandeln.

Die Quotenentwicklung ist ein Resultat einer langfristigen und großartigen Arbeit von sehr vielen Menschen bei der UFA Serial Drama und bei RTL , die «Alles was zählt» zu dem gemacht haben, was es heute ist. Was uns besonders stolz macht, ist die Tatsache, dass wir auch in der Corona-Zeit, die viele Programme in den Quoten zum Schwanken gebracht hat, sehr stabil geblieben sind. Sicherlich wissen auch wir, dass die fragmentierte Mediennutzung mit all ihren Möglichkeiten eine große Herausforderung darstellt und wir uns gegen sehr viele Konkurrenzprodukte behaupten müssen, aber wir fühlen uns dafür sehr gut aufgestellt und bereit uns stetig zu verbessern. Was wir vor allem jeden Tag an den Werten sehen, ist, dass wir eine große und treue Fanbase haben und das ist alles, was zählt.Die erfolgreiche Etablierung von neuen Serien bleibt unberechenbar. Der Markt bietet den Zuschauer:innen ein so großes Angebot an Unterhaltung, dass sie selbst kaum noch den Überblick haben, wann sie wo etwas finden können. «Alles was zählt» festigte sich zu einer Zeit, in der die Konsumenten das lineare Fernsehen kannten. Dadurch konnten wir eine große und treue Fanbase aufbauen – die unerlässliche Basis für ein tägliches Format. Das heute mit einer täglichen Serie zu erreichen, die sich in das Alltagskorsett der Zuschauer:innen einfügt, ist immens schwierig, aber sicherlich nicht unmöglich.Absolut. Wir bedienen seit 16 Jahren und über 4000 Folgen «Alles was zählt» das Märchenhafte einer Telenovela vor allem über das anmutige und ausdrucksstarke Eislaufen. Eine Welt, die unsere Zuschauer:innen immer wieder fasziniert und träumen lässt. In einer Daily Soap kann man die emotionalen Storys ausgewogen auf alle Charaktere des Casts verteilen. Durch die diversen Rollen und ihre Eigenschaften bekommen die Geschichten bei AWZ viele verschiedene Farben und bieten den Zuschauer:innen bestmögliche Unterhaltung.In der 4000. Folge wird mit der Figur Frank Giese ein bekanntes Gesicht zurückkehren und in den nächsten Wochen für gehörig Wirbel in der Steinkamp-Welt sorgen. Das Jubiläum wird also der Auftakt für explosive Unterhaltung mit viel Drama, Spannung, Emotionen und einer Prise Humor. Vor allem schätzen wir uns auch sehr glücklich, dass wir mit Erol Sander einen großartigen Schauspieler mit unserer Idee für die Story begeistern und mit ihm einen tollen Kollegen zurückgewinnen konnten. Wir haben die Arbeit mit Erol vor einem Jahr sehr genossen, genauso wie Erol sie mit uns. Diese gegenseitige Wertschätzung hat uns zu einer weiteren Zusammenarbeit gebracht.In jeder Sendeminute steckt sehr viel Kreativität, eine Eigenschaft und Qualität, die jedes Teammitglied jeden Tag aufs Neue in den diffizilen Produktionsprozess einbringt. Das ist Motivation gepaart mit einem extrem großen Teamgedanken, der ganz vorne steht. Die gegenseitige Unterstützung treibt uns immer weiter dazu an noch eine Schippe drauf zu legen.Es steht außer Frage, was Tanja alles für «Alles was zählt» geleistet hat. Sie hat mit Diana Sommer die erste Daily-Eisprinzessin etabliert und das Publikum verzaubert. Sie hat durch ihren großen Einsatz, ihre Kreativität und ihr Herzblut «Alles was zählt» mitgeformt und es zu einem erfolgreichen Format gemacht. Ihre Figur ist weiterhin ein Teil des «Alles was zählt»-Kosmos und alle Fans wissen, dass es immer mal Comebacks von beliebten Figuren gegeben hat und immer wieder geben wird.Wir haben viele Ideen und Pläne «Alles was zählt» zu erweitern. Dabei sind Spin-Offs nur ein Teil davon, wenn wir über den Aufbau einer Markenwelt in unserer heutigen Medienwelt sprechen. Es gibt einige andere Konzepte, an denen wir arbeiten, die unseren Fans noch mehr Unterhaltung aus ihrer «Alles was zählt»-Welt bieten können.Die drei Dailys sind immer wieder ganz vorne im Ranking von RTL+ zu finden.Der Erfolg der drei RTL-Dailys zeigt, wie wichtig tägliche Serien für die Zuschauerbindung sein können. Wie oft hat man schon aus seinem Umfeld gehört, dass die Staffel dieser oder jener Serie jetzt vorbei ist, die nächste Staffel erst nächstes Jahr kommt und man unglücklich darüber ist. Dann geht das Suchen nach dem nächsten Format wieder los und bei dem riesigen Angebot kann das lange dauern. Eine Daily oder auch Formate mit 60, 80 oder 120 Folgen bieten hier den Vorteil, dass die Zuschauer:innen regelmäßig für ihre Serie einschalten und dann im Idealfall noch weiteres Programm konsumieren.Wir passen unsere Schutzmaßnahmen immer wieder der aktuellen Lage an und versuchen, die bestmögliche Waage zwischen Sicherheit und kreativem Freiraum zu finden. Es ist ein ständiger Prozess und enger Austausch mit den Kolleg:innen der anderen Dailys.