Geo und ntv planen «lange Klima-Nacht» im September

TV-News

Im Fernsehen wird das Live-Event von ntv-Moderatorin Elena Brühn moderiert. Zu sehen gibt es verschiedene Dokus und ein Klimawandel-Talk mit Micky Beisenherz.

Aufgrund der aktuell enorm hohen Temperaturen in Deutschland und ganz Europa möchte der Nachrichtensender ntv und das Gruner+Jahr-Magazin Geo auf die Problematik aufmerksam machen und planen am 12. September ab 19:10 Uhr das TV-Event. Im linearen Programm von ntv und auf ntv.de begrüßt «ntv Wissen»-Moderatorin Elena Bruhn unter anderem den GEO-Experten Dirk Steffens, Klimaforscher Mojib Latif sowie Clara Pfeffer und Maik Meuser vom ntv «Klima Update Spezial» als Gäste, um auch über Lösungswege gegen die Erderwärmung zu sprechen. Weitere Live-Strecken sind für 20:05 Uhr, 22:00 Uhr, 23:10 Uhr und 00:10 Uhr geplant.Außerdem strahlt man über den Abend verteilt verschiedene Dokumentationen aus. Um 20:15 Uhr geht es in der Dokumentationum illegale Holzfäller, die in organisierten Banden die Abholzung immer schneller vorantreiben. Ab 21:05 Uhr folgt die zweiteilige Dokumentationvon Jim Rakete, in der das Engagement von Greta Thunberg, Luisa Neubauer (Fridays for Future), Felix Finkbeiner (Plant for the Planet) und anderer Aktivisten porträtiert wird. Um 23:30 Uhr steht auch der ntv Talkmit Micky Beisenherz und Gästen ganz im Zeichen des Klimawandels. In der Nacht zeigt ntv noch weitere Dokumentationen zum Thema wieund „Die Macht der Bäume>>.„Das Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein relevantes Thema gattungs- und markenübergreifend umgesetzt werden kann. Die hohe inhaltliche Kompetenz von ntv und Geo kommt auf diese Weise gemeinsam zum Tragen und erreicht unterschiedliche Publikumsgruppen in TV, Print und Digital“, erklärt Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv, Wirtschaft und Wissen bei RTL News. Geo-Chefredakteur Jens Schröder fügt an: „Die lange Klima-Nacht ist ein journalistischer Anlauf, um den Kampf um unsere Erde und unsere Ressourcen wissenschaftlich zu untermauern.“