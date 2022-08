Birgit Schrowange entführt nur wenige Zuschauer auf Mallorca

Quotennews

Schon am Vorabend servierte Sat.1 nur ein überbackenes Steak – das 70.000 junge Zuschauer anlockte.

Am Donnerstag um 20.15 Uhr startete Sat.1 das nächste Format mit Birgit Schrowange. Die bisherige Bilanz ihres Engagements unter Daniel Rosemann ist eine ziemliche Bruchlandung, denn «Birgits starke Frauen» und «Wir werden mehr» waren Misserfolge. Nun soll die ehemalige RTL-Moderatorin in vier Folgen die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, vorstellen.Die Produktion von Redseven Entertainment startete mit lediglich 0,62 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil der Sendung, in der unter anderem Mickie Krause, Frank Rosin und Designer Thomas Rath dabei waren, lag bei katastrophalen 2,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man nur 0,21 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf weit unterdurchschnittliche 4,8 Prozent.Eine neue-Ausgabe enttäuschte einmal mehr mit 0,50 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, das von Claudia von Brauchitsch moderierte Magazin sicherte sich 2,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,22 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil enttäuschte mit 5,6 Prozent. Sat.1 wollte ebenfalls vom Wohnmobil-Fieber etwas abhaben und setzteauf den 23.15 Uhr-Slot. Die Wiederholung aus dem Jahr 2021 fuhr 0,40 Millionen Zuschauer ein. Mit 0,16 Millionen Umworbenen wurden fast schon mittelmäßige 6,5 Prozent erzielt.Die Liebespaare Sophie (22) & Dominik (25), Ann-Kathrin (57) & Claus-Bernhard (57) sowie Ildiko (38) & Klaus (50) unterboten sich um 19.00 Uhr bei einer frischen Ausgabe von. Dieses Mal musste man ein Steak au Four mit Pommes zaubern. Die Trümmer-Kochshow wollten 0,41 Millionen Zuschauer sehen, 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährige verweilten. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 2,3 Prozent.