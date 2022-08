Warner Bros. Discovery schreibt Verluste

Wirtschaft

Das zweite Halbjahr war durch Abfindungen, Fusionskosten und Abschreibungen geprägt.

Die ersten kompletten Quartalszahlen von Warner Bros. Discovery liegen vor. Das Unternehmen, das aus WarnerMedia von AT&T und Discovery Inc. hervorgegangen war, sorgte im zweiten Quartal für einen Umsatz von 9,82 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum setzte man ein Prozent mehr um, damals waren die Unternehmen aber noch getrennt. Der Verlust in den Monaten April, Mai und Juni lag bei 3,41 Milliarden US-Dollar, darunter fallen zwei Milliarden an Abschreibungen und eine Milliarde an Restrukturierungsmaßnahmen. Andere Ausgaben im Zuge der Fusion belaufen sich auf 983 Millionen US-Dollar.Die Filmstudios verdienten 2,79 Milliarden US-Dollar, das TV-Geschäft führte zu 5,74 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Vorjahreswerte ganz leicht verbessert. Der New Yorker Eigentümer von HBO, Food Network und TNT gab bekannt, dass er im zweiten Quartal aufgrund von Umstrukturierungskosten in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar und anhaltenden Investitionen in Sportrechte und die Erstellung von Inhalten einen Verlust verzeichnete, da das Unternehmen versucht, seine Konkurrenten sowohl im Streaming als auch im linearen Fernsehen auszustechen."Wir sind zuversichtlich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, um unsere strategischen Ziele zu erreichen und sowohl in kreativer als auch in finanzieller Hinsicht zu glänzen, und freuen uns auf die Zukunft unseres Unternehmens", sagte David Zaslav, CEO des Unternehmens, in einer vorbereiteten Erklärung.