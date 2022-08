Rashida Jones produziert neue Hulu-Comedy

US-Fernsehen

Der Star aus «#BlackAF» wird ebenfalls Teil der neuen Serie sein.

Hulu hat die Comedyseriebestellt. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Zakiya Dalila Harris. In der Serie ist Nella, eine Redaktionsassistentin, es leid, die einzige Schwarze in ihrer Firma zu sein, und ist deshalb begeistert, als Hazel eingestellt wird. Doch als Hazels Stern zu steigen beginnt, gerät Nella in eine Spirale und entdeckt, dass in der Firma etwas Unheimliches vor sich geht.Danielle Henderson wird als Showrunnerin und ausführende Produzentin an der Serie mitwirken. Rashida Jones, Tara Duncan, Marty Bowen und Wyck Godfrey von Temple Hill, Adam Fishbach und Harris werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Harris und Jones haben das Drehbuch für den Pilotfilm mitverfasst. Onyx Collective wird produzieren. «The Other Black Girl» wurde erstmals im Jahr 2020 entwickelt, als Duncan einen Gesamtvertrag mit Hulu unterzeichnete.Jones war in letzter Zeit zunehmend als Produzentin tätig, während sie gleichzeitig weiterhin hochkarätige Schauspielrollen übernahm. Als ausführende Produzentin hat sie zuletzt unter anderem «Claws» bei TNT und «Kevin Can F*** Himself» bei AMC umgesetzt.