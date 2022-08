RTL+ produziert Serie übers Wacken-Festival

TV-News

Florida Film dreht auf dem derzeit stattfinden Wacken-Festival und noch bis Mitte November die sechsteilige Serie über die Entstehung des Heavy-Metal-Events.

Nach dem grandiosen Streaming-Erfolg von Rock am Ring Anfang Juni hat sich RTL+ auch die Streamingrechte am Heavy-Metal-Festival Wacken gesichert, das dieser Tage in Schleswig-Holstein wieder als Zuschauermagnet dient. Wie der Streamingdienst pünktlich zum Festival-Wochenende bekannt gab, wird man sich dem Festival auch auf einer fiktionalen Ebene nähern. Der Streamingdienst hat die Produktionsfirma Florida Film mit der Serie(Arbeitstitel) beauftragt, deren Dreharbeiten nun gestartet sind.Die sechsteilige Serie, die derzeit auch auf den Open-Air-Festival gedreht wird, ist inspiriert von wahren Begebenheiten und erzählt die einzigartige Geschichte der Gründer des W:O:A, die trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt mit viel Mut, Leidenschaft und norddeutscher Sturheit verwirklichen. Florida Film entwickelte den Stoff über die Menschen hinter und auf den Bühnen des Wacken Open Air im engen Austausch mit den Gründern Thomas Jensen und Holger Hübner. In den Hauptrollen sind Charly Hübner als Holger Hübner und Aurel Manthei als Thomas Jensen zu sehen, die jüngeren Versionen der beiden Figuren werden von Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer verkörpert. In weiteren Rollen sind Katharina Wackernagel, Marc Hosemann und Detlev Buck zu sehen.Als Produzenten zeichnen Anne Solá Ferrer und Lars Jessen verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Ingo Haeb, Julia Meyer, Lennard Eberlein und Frank Schulz. Regie führen Lars Jessen («Mittagsstunde», «Für immer Sommer 90») und Jonas Grosch («Frau Jordan stellt gleich», «Beste Freunde»). Markus Böhlke, Executive Producer RTL+, übernimmt die redaktionelle Verantwortlichkeit seitens RTL+ unter Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Ausstrahlung der sechsteiligen Serie ist für 2023 auf RTL+ geplant.„Das Wacken Open Air ist Kult und Sinnbild für ein ganz besonderes Lebensgefühl und es war längst überfällig, diese einzigartige Geschichte fiktional zu erzählen. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Florida Film ein Stück Musikgeschichte und den Traum zweier Glücksritter aus der norddeutschen Provinz mit so tollen Kreativen und einer genialen Besetzung zu RTL+ bringen können“, erklärt Bartel.Maren Knieling, Geschäftsführerin Florida Film, fügt an: „Wenn du in den 80er-Jahren auf einem Dorf in der norddeutschen Tiefebene aufwächst, willst du so schnell wie möglich weg – aber kaum bist du es, vermisst du es. Und genau darin bestand der genialische Kniff von Thomas Jensen und Holger Hübner: Weil die Welt oft zu weit weg war, holten sie sie nach Wacken. Eine einzigartige Story, die große Emotionen, hartes Drama und viel Humor verspricht!“Thomas Jensen erzählt: „Dass unsere Geschichte als Inspiration für die Handlung einer Serie dient, ehrt uns sehr. Auch das hätten wir uns nie träumen lassen, als unsere idealistische kleine Idee zu einem immer noch andauernden Abenteuer wurde.“ Holger Hübner ergänzt: „Wir freuen uns auf «The Legend Of Wacken» und sind sehr gespannt auf die Umsetzung. Wir sind uns sicher, dass Florida Film und RTL+ den besonderen Spirit des W:O:A einzufangen wissen.“