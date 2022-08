«First Kill»-Showrunnerin beklagt Marketing

Köpfe

Das Unternehmen Netflix hat es nicht geschafft, die Serie richtig zu promoten.

Die Showrunnerin von, Felicia D. Henderson, hat Netflix zur Rechenschaft gezogen, als sie mit „The Daily Beast“ über die Entscheidung des Streaminganbieters sprach, ihre lesbische Teenager-Vampirserie nach nur einer Staffel abzusetzen. Netflix gab die Absetzung am 2. August bekannt, fast zwei Monate nach dem Start der ersten Staffel mit acht Episoden. Quellen sagten, dass Netflix die Serie abgesetzt hat, weil die geringen Zuschauerzahlen den Preis für eine zweite Staffel nicht rechtfertigten."Als ich den Anruf bekam, dass die Serie nicht verlängert wird, weil die Einschaltquote nicht hoch genug war, war ich natürlich sehr enttäuscht", sagte Henderson. "Welcher Showrunner wäre das nicht? Vor ein paar Wochen hatte man mir gesagt, dass man hoffte, die Abschlussquote würde steigen. Ich schätze, das ist nicht der Fall."Henderson zufolge war das Marketing von Netflix für «First Kill» nicht gerade ideal. Sie erklärte: "Das Kunstwerk für das anfängliche Marketing war wunderschön. Ich glaube, ich habe erwartet, dass das der Anfang sein würde und dass die anderen ebenso fesselnden und wichtigen Elemente der Serie – Monster gegen Monsterjäger, der Kampf zwischen zwei mächtigen Matriarchen usw. – schließlich beworben werden würden, und das ist nicht passiert.""Ich habe so begeistert für diese Serie unterschrieben, [weil] sie für jeden etwas zu bieten hat – starke Frauen in der Hauptrolle, übernatürliche Intrigen, einen epischen, Shakespeare'schen Kampf zwischen sich bekriegenden Familien und eine prominent vertretene schwarze Familie im Genrebereich, etwas, wonach sich schwarze Zuschauer sehnen und das allgemeine Publikum behandelt werden muss", so Henderson abschließend.