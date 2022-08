ABC verlängert mit Ana Navarro und Alyssa Farah Griffin

US-Fernsehen

Die zwei Moderatorinnen werden auch in Zukunft Teil von «The View» sein.

bekommt zwei neue Co-Moderatorinnen: die ehemalige Trump-Mitarbeiterin Alyssa Farah Griffin und die langjährige Mitarbeiterin der Sendung, Ana Navarro, die einen mehrjährigen Vertrag als ständige Co-Moderatorin unterzeichnet hat, obwohl sie nicht jeden Tag in der Sendung auftreten wird.Beide Frauen sind Republikanerinnen und werden die Tages-Talkshow mit konservativen Kommentaren bereichern, obwohl ihre politischen Markenzeichen trotz ihrer Parteizugehörigkeit sehr unterschiedlich sind. Navarro und Farah Griffin gesellen sich zu den Moderatorinnen Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin und Sara Haines."«The View» ist eine Institution und eine unvergleichliche Plattform für Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund, um ihre Meinungen und Einsichten mitzuteilen", sagte Navarro in einer Erklärung. "Es war ein langes Werben, aber jetzt ist es endlich offiziell. Ich liebe es, bei der Show mitzumachen, und ich liebe es, in Miami zu leben. Ich bin glücklich, dass ich beides tun kann. Ich danke ABC News, der «The View»-Familie und unseren treuen Zuschauern für ihre anhaltende Unterstützung."