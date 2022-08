Jason Katims unterschreibt Exklusivvertrag mit Imagine

US-Fernsehen

Der Schöpfer von «Parenthood» wird wieder neue Serien produzieren.

Jason Katims hat einen Rahmenvertrag mit Imagine Television abgeschlossen. Der Multi-Projekt-Deal umfasst Fernsehserien mit drei Projekten, die bereits von Katims und seinem Label True Jack Productions in Arbeit sind. Katims hat zuvor mit Imagine an den Erfolgsserien «Friday Night Lights» und «Parenthood» gearbeitet, die beide auf NBC ausgestrahlt wurden. Zuvor stand er bei Apple unter einem Gesamtvertrag."Jason Katims steht hinter einigen der besten Fernsehserien unserer Zeit. Seine Fähigkeit, den amerikanischen Zeitgeist anzuzapfen und Charaktere zu erschaffen, die unsere Herzen und Seelen berühren, ist unvergleichlich", so Kristen Zolner, Leiterin von Imagine Television. "Wir sind mehr als begeistert, mit Jason zusammenzuarbeiten und freuen uns auf das, was kommen wird."Katims hat zuletzt die Amazon-Serie «As We See It» geschaffen, die auf der israelischen Serie «On the Spectrum» basiert. Sie handelt von drei Mitbewohnern im Alter von 20 Jahren, die dem Autismus-Spektrum angehören. Außerdem hat er kürzlich die Produktion der Apple-Serie «Dear Edward» mit Connie Britton und Taylor Schilling in den Hauptrollen abgeschlossen.