Keanu Reeves wird «Devil in the White City»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu hat bereits eine Staffel bestellt.

Die seit langem erwartete Adaption vonist offiziell als Serie bei Hulu bestellt, wobei Keanu Reeves eine der Hauptrollen spielen wird. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Erik Larson. Sie erzählt die wahre Geschichte von Daniel H. Burnham (Reeves), einem anspruchsvollen, aber visionären Architekten, der mit der Weltausstellung 1893 in Chicago Geschichte schreiben will, und Dr. H. H. Holmes, Amerikas erstem modernen Serienmörder und dem Mann hinter dem berüchtigten "Murder Castle", das im Schatten der Messe gebaut wurde. Die Nachricht kam, als Hulu am Donnerstag im Rahmen der TV Critics Association Pressetour virtuell mit Reportern zusammentraf.Martin Scorsese, Rick Yorn, Leonardo DiCaprio und Jennifer Davisson von Appian Way, Stacey Sher, Sam Shaw und Mark Lafferty fungieren als ausführende Produzenten der Serie. Reeves wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Sam Shaw adaptiert das Buch für den Bildschirm und wird als Showrunner und ausführender Produzent an Bord sein. Todd Field wird Regie führen und als ausführender Produzent fungieren. ABC Signature wird die Serie in Zusammenarbeit mit Paramount Television Studios produzieren.Für Reeves ist dies die erste große amerikanische Fernsehrolle. Zu Beginn seiner Karriere spielte er in einer Reihe von Fernsehfilmen mit und trat auch in der schwedisch-amerikanischen Webserie «Swedish Dicks» auf.