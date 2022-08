Rap beschert RTLZWEI nur 1,1 Prozent

Quotennews

Am Donnerstag startete der Fernsehsender RTLZWEI die erste von zwei Dokumentationen zum Thema Sprechgesang in Berlin. Ob die zweite Folge noch ausgestrahlt wird?

Am Donnerstag strahlt RTLZWEI für gewöhnlich «Hartes Deutschland» aus, mit der Doku-Reihe werden stets mittelmäßige bis sehr gute Quoten eingefahren. In der vergangenen Woche floppte die Hochzeit zwischen Carolina Noeding und Daniel Peukmann, am Donnerstag stand nun die erste von zwei-Folge auf dem Programm.Die Sendung handelt unter anderem vom 26-jährigen Atkif, der im Gefängnis seine Liebe zum Sprechgesang entdeckt hat. Auf freiem Fuß möchte er mit dem Schreiben von Texten beweisen, dass er mehr als nur ein Verbrecher ist. Die Zuschauer bekamen auch den 26-jährigen Bratan zu sehen, der in die Machenschaften eines serbischen Clans verwickelt war. 0,09 Millionen Zuschauer verfolgten die Verwandlung der 27-jährigen Leonie in die Kunstfigur Thara. Die zweistündige Sendung sicherte sich 0,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,05 Millionen Zuschauer angezogen, der Marktanteil belief sich auf 1,1 Prozent. Eine Ausstrahlung des zweiten Parts angesichts dieser Werte steht in den Sternen.Eine bereits zehn Jahre alte Episode vonstand im Anschluss auf dem Programm. In dieser Folge, die von 0,25 Millionen Zuschauer verfolgt wurde, stand der damals 44-jährige Dietrich im Mittelpunkt, der seine 72 Quadratmeter große Wohnung vermüllte. 1,7 Prozent Marktanteil holte die Produktion. Das Format, indem sich selbst im Bad der Abfall türmte, erreichte 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige und verbuchte 1,9 Prozent. Immerhin blieben die Fernsehzuschauer danach dran, sodass man mitauf 3,6, 5,9 und 8,1 Prozent bei den Werberelevanten kam.