«Doppelpass» mit eigener Countdown-Show

Der traditionsreiche Sport1-Talk wird künftig auch bei DAZN zu sehen sein.

Es ist wohl die bekannteste Programmmarke des Sportsender Sport1:. Jeden Sonntag trifft sich dort die deutsche Fußballprominenz zum Stammtisch am Münchner Flughafen und bespricht den vorangegangenen Bundesliga-Samstag und blickt auf die Sonntagsspiele. Ab dem kommenden Sonntag, 7. August, erhält das Aushängeschild, das von Florian König moderiert wird, einen neuen Lead-in, der noch mehr Lust auf die Gesprächsrunde machen soll. Ab 10:00 Uhr meldet sich Co-Moderatorin Jana Wosnitza jeden Sonntag inund nimmt die Zuschauer mit zu Vorgesprächen mit den geladenen Gästen. Dabei soll sie auch einen Blick hinter die Kulissen gewähren und berichten, welche Themen die Fußballwelt gerade auf den Social-Media-Kanälen bewegen.Am Sonntag sind die Stargäste in der Runde Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport von Hertha BSC, und Heiko Herrlich, Ex-Trainer unter anderem von Bayer 04 Leverkusen und dem FC Augsburg. Zudem diskutieren Robert Hiersemann (t-online), Sport1-Chefreporter Patrick Berger und Sport1-Experte Stefan Effenberg.Zu sehen gibt den zweieinhalbstündigen «Doppelpass» ab 11:00 Uhr nicht nur auf den Kanälen von Sport1 , sondern mit dem Start der neuen Bundesliga-Saison auch beim Sportstreamingdienst DAZN. Sport1 und DAZN haben dafür einen Distributionsdeal abgeschlossen, was die Ausstrahlung der Stammtisch-Sendung jeden Sonntag ermöglicht. DAZN möchte damit auf die Sonntagsspiele einstimmen, die man hierzulande live und exklusiv in voller Länge übertragen wird. Kommenden Sonntag sind das die Begegnungen zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig (Anstoß um 15:30 Uhr) und dem 1. FC Köln und FC Schalke 04 (Anstoß um 17:30 Uhr).