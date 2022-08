HBO Max hat sechs Filme heimlich offline genommen

US-Fernsehen

Auch der erst kürzlich veröffentlichte «Moonshot» wurde aus der Online-Bibliothek genommen.

Warner Bros. Discovery hat nicht nur den für HBO Max angekündigten Spielfilm «Batgirl» gestrichen, sondern auch alle sechs bisherigen Originals von der Plattform entfernt. Diese Produktionen, unter anderem von Warner Bros., wurden herausgenommen. Man glaubt, dass das Studio diese entweder veräußern möchte oder Geld für die Lizenzen sparen will.In den letzten Wochen sind mindestens sechs Warner Bros. Filme von HBO Max entfernt worden:, eine Science-Fiction-Romantikkomödie mit Lana Condor und Cole Sprouse in den Hauptrollen; die Komödieüber künstliche Intelligenz mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle; Robert Zemeckis' 2020 erscheinendes Remake vonmit Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci und Chris Rock in den Hauptrollen; die Komödiemit Seth Rogen in der Hauptrolle als Einwanderer, der aufwacht, nachdem er 100 Jahre lang eingelegt war; Doug Limans Raubüberfallmit Anne Hathaway und Chiwetel Ejiofor; und das Dramavon Regisseur Angel Manuel Soto.Wie andere Streaming-Dienste gibt auch HBO Max monatliche Updates über hinzukommende und entfernte Titel heraus – so wurde zum Beispiel angekündigt, dass alle acht Original-«Harry Potter»-Filme HBO Max Ende August verlassen werden, während es auch einen großen Haufen an Inhalten hinzufügt, darunter 28 Filme von A24 wie «Room» und «Ex Machina».