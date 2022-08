Selbst bei Tropenhitze: «Aktenzeichen XY ungelöst» überzeugt

Quotennews

Sowohl das «auslandsjournal» als auch «ZDFzoom» konnte die Marktanteile nicht halten.

Das ZDF hat seit vielen Jahren einen beständigen Quotenhit im Programm:. Zwar sind Rekorde im August aufgrund der Hitze nicht möglich, aber die Werte sind dennoch klasse. Im Jahr 2019 waren 4,62 Millionen Menschen im August dabei, vor zwei Jahren wurden 4,42 Millionen Zuseher gemessen. Vor einem Jahr erzielte man sogar 5,36 Millionen.Rudi Cerne führte durch eine 90-minütige Sendung, in der die Kripo seit 30 Jahren einem brutalen Kindermörder auf der Spur ist. Außerdem behandelte die Sendung einen 69-Jährigen, der plötzlich verschwindet. 4,32 Millionen Zuschauer schalteten am Mittwoch ein und verhalfen dem ZDF zu einem Marktanteil von satten 19,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Mainzer Fernsehstation 0,82 Millionen, der Marktanteil belief sich auf beispiellose 19,0 Prozent.2,03 Millionen Zuschauer verfolgten um 22.15 Uhr das, in dem Kenia vor einer Schicksalswahl stand. Außerdem waren die Ukraine und Bolivien Thema, die Sendung mit Antje Pieper erzielte 11,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden lediglich 0,28 Millionen Zuseher erfasst, der Marktanteil belief sich diese Woche auf mittlere 7,3 Prozent.Danach beschäftigten sich Axel Berking und Philipp Sohmer in «ZDFzeit» unter dem Label «Grauzone» mit dem Thema. Die Produktion, die sich unter anderem mit dem Bau des Terminal 3 auf dem Frankfurter Flughafen beschäftigte, sicherte sich 1,27 Millionen Zuschauer und fuhr schlechte 8,3 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum wurden 0,17 Millionen Zuseher eingefahren, der Marktanteil lag bei grausigen 5,2 Prozent.