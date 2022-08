Ellen Pompeo schraubt «Greys Anatomy»-Screentime herunter

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird erstmals seit vielen Jahren wieder in einer anderen Serie die Hauptrolle übernehmen.

Kommt demnächst das Ende für «Grey’s Anatomy»? Ellen Pompeo wird die Hauptrolle in einer Miniserie spielen, die von wahren Ereignissen inspiriert ist und bei Hulu bestellt wurde. In der noch unbetitelten Serie adoptiert ein Paar aus dem mittleren Westen ein achtjähriges Mädchen, das an einer seltenen Form von Zwergwuchs leidet. Aber als sie beginnen, sie zusammen mit ihren drei biologischen Kindern aufzuziehen, kommen Zweifel auf, dass sie vielleicht nicht die ist, die sie vorgibt zu sein. Während sie ihre Geschichte hinterfragen, werden sie mit harten Dingen konfrontiert.Hulu hat die Serie mit acht Episoden in Auftrag gegeben. Katie Robbins («The Affair», «The Last Tycoon») ist Autorin und ausführende Produzentin, während Pompeo mit ihrem Unternehmen Calamity Jane als ausführende Produzentin fungiert. Erin Levy («Mad Men», «Counterpart») wird als Showrunnerin und ausführende Produzentin beteiligt sein. Laura Holstein von Calamity Jane wird ebenfalls als ausführende Produzentin am Set sein, zusammen mit Mike Epps, Dan Spilo, Niles Kirchner und Andrew Stearn. ABC Signature ist das Studio, mit dem Calamity Jane derzeit unter einem Gesamtvertrag steht.Mit der Serienbestellung wird Pompeo in der kommenden Staffel 19 des ABC-Ärztedramas «Grey's Anatomy» voraussichtlich eine reduzierte Rolle auf dem Bildschirm haben. Laut Informationen des Magazins „Variety“ wird sie nur noch in acht Episoden auftreten.