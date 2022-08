«She-Hulk»-Star verteidigt VFX-Künstler

Vermischtes

In den vergangenen Wochen mussten die zahlreichen Videoschnitt-Künstler Überstunden einlegen, um das Release-Datum nicht zu gefährden.

Das-Team verteidigt die Kritik an den visuellen Effekten in der von Tatiana Maslany geleiteten Serie inmitten einer jüngsten Welle von VFX-Künstlern, die sich über angeblich schlechte Arbeitsbedingungen bei Projekten der Marvel Studios äußern."Ich habe unglaublichen Respekt davor, wie talentiert diese Künstler sind und wie schnell sie arbeiten müssen, offensichtlich viel schneller, als man es ihnen zugestehen sollte, wenn es darum geht, diese Dinge zu produzieren", sagte Maslany gegenüber Reportern während eines virtuellen Panels für die kommende Disney+-Serie bei der Television Critics Association's Summer Press Tour am Mittwoch.Jessica Gao, die für die Serie verantwortlich ist, fügte hinzu: "Es ist schrecklich, dass viele Künstler sich gehetzt fühlen und meinen, dass die Arbeitsbelastung zu groß ist. Ich meine, ich denke, jeder auf diesem Podium steht in Solidarität mit allen Arbeitnehmern und ist sehr für gute Arbeitsbedingungen." "Wenn sie Druck verspüren, stehen wir ihnen zur Seite und hören ihnen zu", fügte Coiro hinzu.