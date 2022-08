«Mordschwestern» startet am 2. September

TV-News

Die neue Serie von Kathrin Richter und Jürgen Schlagenhof wird in vier Wochen freitags ausgestrahlt.

Fiction Magnet Produktions GmbH und Akzente Film & Fernsehproduktion GmbH haben die letzten Monate die neue Serieaufgezeichnet und in der Post-Produktion fertig gestellt. Das Format umfasst zunächst vier Episoden und ist mit Lena Dörrie und Caroline Hanke besetzt. Die Regie führte Ole Zapatka, der schon mehrere Folgen von «SOKO Hamburg» umsetzte.Die Ausstrahlung der neuen Serie beginnt am Freitag, den 2. September, um 20.15 Uhr. Bereits eine Woche früher ist die jeweilige Episode bereits ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. „Der Freitagskrimi wird um ein ungewöhnliches Kripo-Team in Flensburg erweitert“, erkärte ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I-Redakteur Dirk Rademacher. „Vor der malerischen Kulisse zwischen Ostsee, Flensburger Förde und dänischer Grenze lösen zwei ungleiche Schwestern spannende Mordfälle und versuchen gleichzeitig, ihr unkonventionelles Familienleben in den Griff zu bekommen. Und diese Unstimmigkeiten sind für das Publikum durchaus mit Humor aufgeladen.“Darum dreht sich die neue Serie: Die beiden Schwestern Viktoria und Feli Lorentzen könnten kaum unterschiedlicher sein. Ausgerechnet bei der Seebestattung ihres Vaters bestätigt sich für Viktoria einmal mehr, dass sie einfach zu verschieden sind, um mehr Zeit als unbedingt notwendig miteinander zu verbringen. Feli kommt zu spät und ist für den ernsten Anlass völlig unpassend angezogen. Doch der Abschied vom Vater, den sie beide sehr geliebt haben, bringt auch einen Moment geschwisterlicher Nähe und Vertrautheit.