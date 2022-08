Freevee ist in Deutschland verfügbar

Vermischtes

Bereits am Montag ging der Streamingdienst von Amazon online. Der Werbedienst lebt von Unterbrechungen.

Der Online-Versandhändler Amazon unterhält mit Prime Video einen gebührenpflichtigen Dienst, der im Prime-Abo enthalten ist und auch getrennt davon bezogen werden kann. Außerdem startete vor über drei Jahren IMDb TV, das im Frühjahr als Freevee rebrandet wurde. Trotz neuem Namen blieb man der Strategie treu: Kostenfreie Filme und Serien, die durch Werbung unterbrochen wird.In Deutschland ist Freevee seit 1. August 2022 erhältlich. Die Filme und Serien können über die Amazon-Website aufgerufen werden, aber es gibt auch für diverse Plattformen auch eigene Channels zum Herunterladen. Freevee unterhält derzeit exklusiv die Serien «Alex Rider», «Leverage: Redemption» und das jungeAußerdem arbeitet man an einer Crime-Comedy namens «Sprung», die in drei Wochen startet. Amazon hat für Freevee auch zahlreiche Lizenzserien eingekauft. Von Warner Bros. Discovery bezieht man unter anderem «2 Broke Girls» und «Person of Interest». Auf der Filmseite kann man «Marie Curie» ► und «Still Alice» vorweisen."In den USA und Großbritannien haben wir uns in der Streaming-Landschaft kostenloser Inhalte schnell durch eine Mischung aus exklusiven Originals von Amazon Studios und sehr gefragten Filmen und Serienepisoden abgehoben", so Lauren Anderson und Ryan Pirozzi, Co-Heads of Content and Programming, Amazon Freevee. "Wir freuen uns darauf, diese Entwicklung weiter auszubauen und Amazon Freevee als die führende AVOD (Advertising Video On Demand) Destination in Deutschland zu etablieren, indem wir unseren Kund:innen ein wachsendes Angebot an sehr attraktiven Inhalten und ein personalisiertes Streaming-Erlebnis bieten.""Egal, ob man bereits langjähriges Prime-Mitglied ist oder gerade erst das Premium Streaming-Angebot von Amazon kennenlernt, die Zuschauer:innen in Deutschland werden von dem hochwertigen, kostenlosen Programm, das ihnen jetzt bei Amazon Freevee zur Verfügung steht, angenehm überrascht sein", sagt Christian Hoeweler, Leiter von Amazon Freevee Deutschland. "Kund:innen können sich auf viel Neues freuen - und wir haben gerade erst angefangen."