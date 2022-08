3 Quotengeheimnisse

Nicht nur die neue Nachmittagssendung mit Dr. Eckart von Hirschhausen läuft ausbaufähig, auch andere Formate können nicht punkten.

Lebt man mit oder ohne Dr. Eckart von Hirschhausen besser? Der 54-jährige Moderator steht aktuell für 14 Folgen seiner Sendung vor der Kamera. Am Montag trauten sich nur 0,49 Millionen Zuschauer die Sendung zu sehen, das Kuddelmuddel um 15.10 Uhr sicherte sich schwache 5,3 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen fallen die Ergebnisse schwach aus: Nur 50.000 waren am Montag dabei, das sind untragbare 3,3 Prozent.Seit einem Jahr ist der Ableger von «Explosiv» auf Sendung, doch so wirkliche Freudensprünge kann man bei RTL nicht machen. Das knapp 23-minütige Magazin generiert in der Regel nur 0,52 Millionen Zuschauer und zuletzt 4,7 Prozent Marktanteil. Nur noch 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige waren am Montag dabei, der Anteil am Markt lag bei miesen 6,5 Prozent. Mitte Juli fuhr man noch 9,3 Prozent Marktanteil ein, zuletzt lief es nur Ende Juni einmal halbwegs gut.Die recht junge RTLZWEI-Sendung, die in Doppelfolgen gesendet wird, kommt nicht wirklich auf die Beine. Am Montag schalteten beispielsweise zwischen 16.05 und 18.00 Uhr nur jeweils 0,17 Millionen Menschen zu, auf dem Gesamtmarkt fuhr man schlechte 1,7 und 1,5 Prozent ein. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,07 und 0,04 Millionen Menschen verbucht, 3,9 und 2,0 Prozent waren die Folge.