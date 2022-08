Tobias Rosen wird Co-Chef der Sky Studios

Köpfe

Im Herbst wird Rosen von Warner Bros. International Production Germany kommen.



Sky Studios hat Tobias Rosen zum Vice President von Sky Studios Deutschland ernannt. Er wird seine Tätigkeit im Herbst aufnehmen. In dieser Funktion wird Rosen für den Bereich Scripted Originals in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig sein, wo bereits Serien wie «Babylon Berlin» und «Das Boot» produziert werden. Er wird an Nils Hartmann, EVP von Sky Studios Deutschland und Italia, berichten und mit Elke Walthelm, EVP von Sky Deutschland, sowie mit den Content-Teams in Großbritannien und Italien zusammenarbeiten.Rosen wechselt von Warner Bros. International Television Production Germany, wo er als Executive Producer Projekte akquirierte, entwickelte und produzierte. Zu den Projekten, die in seinen Verantwortungsbereich fielen, gehörten «Sultan City» (Disney+), «Love Addicts» (Amazon) und «Club Las Piranjas 2.0» (RTL+). Zuvor war er als Produzent bei der Relevant Film GmbH tätig. Der Absolvent der Hamburg Media School wurde für seinen besten Live-Action-Kurzfilm «Watu Wote» für einen Oscar nominiert. Frank Jastfelder wurde derweil zum Entwicklungsleiter von Sky Studios Deutschland befördert, wo er sich auf die "Identifizierung und Entwicklung neuer Projekte" konzentrieren wird. Er wird an Rosen berichten."Die Ambition von Sky, noch mehr Weltklasse-Inhalte zu produzieren, mit deutschen Talenten zusammenzuarbeiten und sie auf der globalen Bühne zu präsentieren, war eine zu gute Gelegenheit, um sie auszulassen", sagte Rosen. "Ich bewundere seit langem die Originalinhalte von Sky und kann es kaum erwarten, noch in diesem Jahr loszulegen."