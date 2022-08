«Everything Everywhere All at Once»-Duo arbeitet an neuer Serie

US-Fernsehen

Showtime hat einen Comedy-Piloten bestellt, der von Nathan Min, Daniels, Steven Yeun und A24 stammt. Der halbstündige Pilotfilm trägt den Titel. Min hat das Projekt entwickelt und wird auch die Rolle des ausführenden Produzenten übernehmen. Es basiert auf seinem Leben. Die Serie wird als surrealistische Komödie über einen stillen Mann namens Nathan beschrieben, der oft fälschlicherweise als «Mason» gehört wird und in einer lauten Welt nach Anschluss sucht.Daniels (Daniel Scheinert und Daniel Kwan) wird Regie führen und als ausführender Produzent fungieren, Yeun ist ebenfalls ausführender Produzent. A24 ist das Studio. Daniels ist vor allem für das Schreiben und die Regie des A24-Films «Everything Everywhere All at Once» bekannt, der kürzlich die 100-Millionen-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen überschritt. Daniels' Produktionspartner Jonathan Wang wird ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Yeun produziert unter seinem Label Universal Remote zusammen mit Adam Kopp."Nathan hat Showtime ein entwaffnend witziges und emotionales Projekt geliefert, das wie ein Schlag in die Magengrube wirkt, weil es die Schwierigkeiten und Nöte des heutigen Menschseins so scharfsinnig vermittelt", so Amy Israel, Showtimes Executive Vice President of Original Programming for Global Scripted.