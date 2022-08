«Mein Mann kann» gewinnt Zuschauer hinzu

Quotennews

Im Anschluss an die dritte Ausgabe strahlte Sat.1 noch einmal die alte Folge aus. Danach kam die Liebesgeschichte des Bendels.

Jana Schölermann, Thore Schölermann, Viktoria Feldbusch, Fabian Hambüchen, Doris Büld, Mario Basler, Jochen Bendel und Matthias Bendel-Pridöhl waren die vier prominenten Paare, die beimit Daniel Boschmann zockten. Das Format kam nach vielen Jahren wieder aus der Versenkung und überzeugte mit guten Werten.Jetzt stand die dritte Folge auf dem Programm, die von 1,42 Millionen Zuschauern verfolgt wurde und einen Marktanteil von 5,9 Prozent generierte. Damit legte die neue Show mit jeder Folge an Reichweite zu. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,58 Millionen ein, der Marktanteil wurde mit 10,5 Prozent beziffert. Ab 22.40 Uhr wiederholte man die Vorwochenausgabe: Diese erreichte 0,57 Millionen Zuschauer und fuhr 5,1 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe wurden 0,25 Millionen Zuschauer gezählt, der Marktanteil lag bei guten 9,1 Prozent.Wer schaut sich denn eine Dokumentation über die Liebesbeziehungen über Fernsehgesichter an? In der Nacht auf Dienstag strahlte Sat.1 01.10 Uhraus. Im Mittelpunkt standen Jochen Bendel und sein Partner Matthias Bendel-Pridöhl. Das ließen sich 0,21 Millionen Zuschauer nicht entgehen, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf tolle 10,0 Prozent.