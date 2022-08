«Zeig uns Deine Stimme» enttäuscht weiter

Quotennews

Der neue Name bringt RTL nichts als Ärger ein.

Bereits der Start der dritten Staffel vonverlief in der Vorwoche mit 1,19 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,4 Prozent mehr als holprig. Die Zielgruppe war mit 0,34 Millionen Umworbenen und immerhin 7,5 Prozent immerhin etwas besser. Angekommen in dieser Woche, konnte sich das Gesangs-Format in keiner Weise wirklich verbessern.Mit 1,17 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,5 Prozent ging der schwere Staffel-Start weiter. Die klassische Zielgruppe präsentierte sich auch nicht als kleiner Hoffnungsschimmer für das Format mit 0,35 Millionen Zuschauern und einem entsprechenden Marktanteil von 5,3 Prozent. In Summ gelang es also auch zweiten Abend nicht, mit «Zeug uns deine Stimme» zu überzeugen.Das folgendekonnte mit 0,98 Millionen Zuschauern und 0,32 Millionen Umworbenen die Welle wett machen. Die Marktanteile lagen am späten Abend bei 7,1 Prozent am Gesamtmarkt und 9,5 Prozent am jüngeren Markt der Zielgruppe.