«Yes we camp!» ist wieder da

Quotennews

Nach rund zehn Monaten ist «Yes we camp!» zurück im Kabel Eins-Programm!

Mit der gestrigen Kabel Eins-Primetime ging die neue und dritte Staffel vonlos. Das Konzept der Doku-Reihe bleibt unverändert, die Kamera wird schonungslos auf die Campingplätze in und um Deutschland gehalten. In Staffel drei können sich die Kabel Eins-Zuschauer auf den Campingplatz Uentrop Helbach in NRW, den Naturfreunde Springeberg e.V. in Brandenburg, den CampingPark Triolago in Rheinland-Pfalz, den Campingplatz Naumburg in Hessen, den Campingplatz Kahl am Main in Bayern und den Campingplatz Liebeslaube in Mecklenburg-Vorpommern freuen. Mit dem Ököcamp Stumergut geht es sogar bis nach Österreich.In der letzten Staffel, ausgestrahlt zwischen Ende August und Ende September 2021, erlebte Kabel Eins ein echtes Wechselbad der Quoten-Gefühle. Folge zwei kam am 29. August 2021 auf starke 1,01 Millionen Zuschauer und 0,44 Millionen Umworbene, am 19. September rutschte die Sendung im Anschluss an das damalige «TV-Triell» auf schwächelnde 0,42 Millionen Zuschauer und erschreckende 0,15 Millionen Werberelevante ab.Angekommen im neuen TV-Jahr, verlief der Staffelstart mit 0,63 Millionen Zuschauern wohl zufriedenstellend. Der Marktanteil lag mit 2,2 Prozent in etwa gleichauf mit den Leistungen der letzten beiden Jahre. Die Zielgruppe konnte sich mit 3,9 Prozent ebenfalls ordentlich präsentieren, hierfür waren 0,14 Millionen werberelevante Zuschauer verantwortlich. Im Vorfeld lief gegen die Frauen-Euro noch eine Wiederholung, die auf 0,9 Prozent Marktanteil kam.