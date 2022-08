Cameron Crovetti steigt bei «The Boys» auf

US-Fernsehen

Außerdem werden Valorie Curry und Susan Heyward zum Cast aufgenommen.

bekommen in Staffel 4 mit Valorie Curry und Susan Hayward zwei neue Supes. Cameron Crovetti, der Homelanders Sohn Ryan spielt, wurde für die kommende Staffel ebenfalls zu einer festen Rolle befördert.Curry («The Lost Symbol») wird die Superheldin Firecracker darstellen, und Heyward («Delilah») wird Schwester Sage verkörpern. Keiner der beiden Charaktere stammt aus den «The Boys»-Comics, so dass bisher nichts über die Figuren bekannt ist. Wie man jedoch «The Boys» und den Showrunner und Hauptautor Eric Kripke kennt, wird das Duo mit Sicherheit im Mittelpunkt einiger teuflischer und gewalttätiger Pläne stehen."Ryan ist ein wirklich wichtiger Teil der Geschichte, denn er ist halb Becca, halb Homelander", so Kirpke weiter. "Wenn Butcher herausfindet, wie er sich zusammenreißen und den Jungen zurückholen kann, könnte das die beste Waffe sein, die sie gegen Homelander haben. Aber auch andersherum. Wenn Homelander das Kind für sich gewinnt, ist das apokalyptisch, denn dann gibt es zwei Homelander. Es ist wie ein Kinderdrama mit apokalyptischen Zügen. Es ist wie «Kramer gegen Kramer» trifft «Avengers: Endgame» ► . Das wird also eine wirklich reichhaltige Geschichte sein, die weitergeht."