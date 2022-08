«Pinguin»: Colin Farrell hofft auf Start der Dreharbeiten

US-Fernsehen

Außerdem möchte er auch weiterhin ein Teil von «The Batman 2» sein.

Colin Farrell erzählte kürzlich „Entertainment Tonight“, dass er hofft, 2023 mit den Dreharbeiten zu seiner Pinguin-Serie für HBO Max beginnen zu können. „Variety“ bestätigte im März, dass HBO Max eine direkte Serienbestellung für die Serie erteilt hat, die ein Spin-off von Matt Reeves' «The Batman»-Film sein wird. Farrell gab sein Debüt als Oswald Copperpot/ Pinguin in dem Film. Der Schauspieler erzählte „ET“, dass er hofft, dass seine Pinguin-Zukunft über die Spinoff-Serie hinausgeht und den Batman"-Fortsetzungsfilm einschließt."Oh mein Gott, willst du mich verarschen?!" Farrell sagte rhetorisch, als er gefragt wurde, ob er den Pinguin in der Batman-Fortsetzung noch einmal auf der großen Leinwand spielen würde. "Es macht so viel Spaß, willst du mich verarschen? Ich habe schon alles erlebt, Mann. Das war ein leichter Sport, ich meine... es war eine Freude."Farrell weiter über die Fortsetzung: "Matt sitzt bis zu den Eiern in der Tastatur und plant die Geschichte, weil er einfach so akribisch ist. Er ist so besessen von dem, was er tut, aber er ist auch ganz vernarrt in [HBO Max'] Penguin [Serie]. Ich meine, er wird nicht Regie führen, aber er kennt die Struktur der Drehbücher und weiß, wer Regie führen wird. Es ist also aufregend."