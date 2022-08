Adressable TV: Jetzt arbeiten RTL und ProSieben zusammen

Wirtschaft

Sollte das Kartellamt zustimmen, dann werden RTL Deutschland und die ProSiebenSat.1 demnä#chst Flatscreens bespielen.

Die Seven.One Entertainment Group und RTL Deutschland gründen ein Technologie-Joint-Venture. Ziel dieser neuen Firma ist, existierende Technologien für Addressable TV wie bei HbbTV zu etablieren.Das gemeinsame Joint Venture stellt zentrale technische Lösungen für Endgerätehersteller und Broadcaster bereit, um interaktive Angebote auf SmartTVs für die innovative Werbeform Addressable TV einfacher zugänglich zu machen. Diese Lösungen werden für sämtliche Broadcaster in Europa lizenzierbar sein. Damit wird die notwendige technische Brücke zwischen offenen Standards und deren marktfähiger Implementierung in Endgeräten geschaffen.Die Partner rechnen damit, dass die notwendigen regulatorischen Genehmigungen im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 erteilt werden. Die Seven.One Entertainment Group und RTL Deutschland arbeiten bereits erfolgreich in dem Joint-Venture d-force zusammen, um Werbetreibende dabei zu unterstützen, ihre Kunden-Zielgruppen über Addressable TV und Online-Video vermarkterübergreifend und mit entsprechend hohen Reichweiten anzusprechen.