Tim Raue kocht am Kap

TV-News

Im September wird Tim Raue wieder für Magenta TV im Einsatz sein.

Der Berliner Sternekoch Tim Raue ist nicht der beliebteste Gastronom, doch er ist international sehr anerkannt. Sein Stammladen in Berlin ist erneut zu den 50 beliebtesten Restaurants gewählt worden. Für die Magenta-Showwird Raue wieder spektakuläre Bilder liefern. Die erste Staffelfolge wurde am Kap der guten Hoffnung in Kapstadt gedreht.In der Metropole voller Gegensätze lernt Tim Raue die verschiedenen Einflüsse der südafrikanischen Küche kennen. Er testet klassisches Street Food und genießt die lokale Spitzengastronomie. Bei einem Besuch im größten Township Kapstadts erlebt Tim nicht nur die sozialen Probleme, sondern mit Köchin Bibi auch die Herzlichkeit der dort lebenden Menschen. Außerdem besucht er ein Weingut und erkundet die malerische Küstenlandschaft an der Südspitze Afrikas aus der Vogelperspektive. Auf seiner Reise lässt er sich von der Vielfalt Südafrikas zu einem ganz eigenen Vier-Gang-Menü inspirieren.Die erste Episode ist ab 8. September 2022 bei Magenta TV streambar. Alle bisherigen Episoden sind aufrufbar. In den bisherigen Folgen war er in New Orleans (USA), Sizilien (Italien), Istanbul (Türkei), Mexico City (Mexiko), Madrid (Spanien) sowie im thailändischen Phuket unterwegs.