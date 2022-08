Quizabend bei RTL verliert an Zuschauern, hält sich aber bei starken Quoten

Quotennews

Auch wenn die Reichweite sowohl bei «Wer wird Millionär?» sowie «Der unfassbar schlauste Mensch der Welt» gegenüber dem Vortag abnahm, wurden dennoch erfolgreiche Ergebnisse eingefahren.



Ein weiteres Mal setzte RTL gleich eine ganze Woche lang auf die volle Dosis an Ratespaß. Hierzu wurde auch der maximale Gewinn verdreifacht, so dass es diesmalhieß. Bis zum Mittwoch können sich die Kandidaten für das Finale qualifizieren, indem sie mindestens 16.000 Euro erspielen. Am Donnerstag haben sie dann die Chance, zum dreifachen Millionär zu werden.Gestern entschieden sich 3,17 Millionen Zuschauer für die Quizshow mit Günther Jauch. Dies spiegelte sich in einem herausragenden Marktanteil von 13,9 Prozent wider. Bei den 0,61 Millionen Jüngeren wurde zudem eine hohe Quote von 11,9 Prozent eingefahren. Dieses Resultat konnte der Sender gestern nicht wiederholen, so dass die Reichweite auf 2,83 Millionen Menschen sank. Dennoch hielt sich der Marktanteil bei 13,7 Prozent annähernd konstant. Trotz eines Rückgangs auf 0,55 Millionen Umworbene steigerte sich hier die Sehbeteiligung auf 12,0 Prozent.sowie der zweite Teil der Show überzeugten noch 2,79 Millionen Neugierige, wodurch sich der Markanteil auf ausgezeichnete 14,8 Prozent erhöhte. Die 0,46 Millionen Werberelevanten fielen auf gute 10,5 Prozent zurück. Weiter ging es ab 23.20 Uhr mit der neuen Wissensshow. Unterstützt wird der Gastgeber Hans Sigel von Jana Azizi und Pierre M. Krause. Nach dem Start vor 1,27 Millionen Menschen sank die Zuschauerzahl gestern auf 1,18 Millionen. Dennoch war eine starke Quote von 12,0 Prozent möglich. Die 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich von zuletzt 10,5 auf gute 11,0 Prozent.