Elisabeth Moss dreht FX-Miniserie

US-Fernsehen

In dem neuen Format wird eine Beziehung zwischen zwei Frauen erforscht.

FX hat eine limitierte Serie exklusiv für Hulu von Steven Knight bestellt, in der Elisabeth Moss die Hauptrolle spielen wird. Die Serie mit dem Titelwird als Thriller beschrieben, der die überraschende und angespannte Beziehung zwischen zwei Frauen erforscht, die auf dem Weg von Istanbul nach Paris und London ein tödliches Spiel um Wahrheit und Lüge spielen. Die eine Frau hat ein Geheimnis, die andere eine Mission, es zu lüften, bevor Tausende von Menschenleben verloren gehen."Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Steven Knight bei «The Veil» fortzusetzen und Elisabeth Moss für die Hauptrolle gewonnen zu haben", so Nick Grad, President of Original Programming bei FX. "Stevens Drehbücher sind fesselnd und werden zweifellos Elisabeths außergewöhnliches Talent zur Geltung bringen." Knight ist Autor und ausführender Produzent von «The Veil», während Moss unter ihrem Label Love & Squalor Pictures als ausführende Produzentin fungiert. Denise Di Novi und Nina Tassler von PatMa Productions werden zusammen mit Lindsey McManus von Love & Squalor ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. FX Productions wird produzieren."Ich bin absolut begeistert, diese Geschichte zu erzählen, die wirklich international und sehr zeitgemäß ist", sagte Knight. "Wir haben einige der talentiertesten Leute in der Branche um uns versammelt. Die Arbeit mit Denise Di Novi ist immer ein Vergnügen, und mit Elisabeth Moss wollte ich schon lange zusammenarbeiten. Natürlich sind FX und ich alte Freunde. Ich denke, das wird ein bahnbrechendes Fernsehereignis."