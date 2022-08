Amazon startet in drei Wochen «Schickeria»

Vermischtes

Die Münchener hielten sich schon vor vielen Jahren für die Besten. Nun startet eine dazugehörige Doku-Serie über das bunte Treiben.

München, das ist Fußball, Discotheken wie das P1, aber auch Prominenz und Politik. Die Serie «Kir Royal» von Helmut Dietl zeigte das Münchener Selbstverständnis in einer großartigen Satire, die bis heute unerreicht wird. Amazon versucht mit einer vierteiligen Doku-Serie das Lebensgefühl einer schillernden Epoche einzufangen.startet am Freitag, den 19. August, beim Streamingdienst Amazon Prime Video. In dieser Doku-Reihe zeigt man die kulturellen Identität der damaligen 'heimlichen Hauptstadt Deutschlands' – ein internationaler 'Place to be' und Magnet für alle, die auf der Suche nach einem außergewöhnlichen, exzentrischen und enthemmten Leben waren. Nicht umsonst endete die Schickeria-Zeit mit dem Mauerfall Berlins.Mit Hilfe unterschiedlicher Chronisten, wie Iris Berben, Thomas Gottschalk und Michael Graeter, dem berüchtigtsten Boulevard-Reporter der Republik, erhalten die Zuschauer Zugang zu brisanten, delikaten und zum Teil noch unveröffentlichten Geschichten aus jener ganz besonderen Zeit – beginnend mit der Olympia-Bewerbung 1965 bis zur berühmt-berüchtigten Geburtstagsparty von Freddie Mercury in einem Münchner Travestie-Lokal 1985, wovon sich Szenen im legendären Musikvideo Living on my Own finden lassen.