Hat Mo ein Drogen-Problem?

Soap-Check

Bei «Köln 50667» hat Hannes mit einem Schwächeanfall zu kämpfen. Um einen erneuten Kollaps zu vermeiden, nimmt er Tabletten.

Sandra wirft Bernd nach seinem Geständnis, hinter den falschen Beschuldigungen gegenüber Nici zu stecken, raus. Schmerzlich wird ihr bewusst: Sie hat das Vertrauen in Bernd vollständig verloren. Malte unterbreitet Anette einen Darlehensvertrag, der keine Risiken für sie birgt. Anette nimmt das Geld an und bekommt so den nötigen Kredit von der Bank. Als die NOZ über sie berichtet, landet Malte unwissentlich mit auf einem Foto. Hendrik versucht, seinen Frust über Annemarie in Alkohol zu ertränken. Mit bitterem Erwachen: Annemarie spielt ihm wütend eine Mailbox-Nachricht vor, die er ihr volltrunken hinterlassen hat.Carolin fleht Frau Fröbel an, ihre Drohung nicht wahr zu machen. Doch Frau Fröbel lässt sich davon nicht beeindrucken, stellt einen Antrag auf Widerrufung der Bewährung von Carolin und setzt die Polizei auf sie an. Vor Angst, wieder ins Gefängnis zu müssen, flieht Carolin. Um sich Josie wieder anzunähern und ihr mit dem kaputten Schokoladen-Temperiergerät zu helfen, schlägt Leon vor, zusammen am Billard-Turnier teilzunehmen. Josie könnte den Hauptpreis später verkaufen und sich von dem Geld ein neues Gerät anschaffen. Schließlich nimmt Josie seinen Vorschlag an und macht ihm klar, dass es ihr nur um den Gewinn geht. Da sich Vanessa mehr Zeit mit Max wünscht, lädt sie ihn zu einem Picknick ein. Obwohl Max von der Idee begeistert ist, muss er spontan absagen, da er einen Termin mit Christoph hat. Vom politischen Ehrgeiz ihres Freundes überrascht, ist Vanessa zunächst enttäuscht, doch als jemand anderes von dem Picknickkorb profitiert, freut sie sich sehr.Hubert lässt sich auf ein Gespräch mit Martin ein und staunt nicht schlecht, als dieser sich ehrlich für seinen Einsatz bedankt. Christian ist überwältigt von der Masse Lernstoff, die ihn bei den E-Mobilitätslehrgängen erwartet. Kann er dem Druck standhalten?Cecilia ist davon überzeugt, dass sich das Baby-Thema von selbst verabschiedet hat - bis sie eines Besseren belehrt wird. Rufus wirft sich ordentlich ins Zeug, um an Antonias Hund zu kommen. Als sein Coup fast zu gelingen scheint, grätscht Tobias' Hund Stinker dazwischen. Bambi sorgt sich, weil Sina nach Schneiders Tod seltsam kontrolliert wirkt. Er weiß nicht, wieviel Kraft Sina dafür aufbringen muss.Justus und Maximilian geraten in ein Kompetenzgerangel, als es darum geht, wer Richards Rolle bei Van de Meer einnimmt. Imani will für ihre Trauung ein Brautkleid kaufen. Als sie sich aber zu keinem Kleid durchringen kann, stellt Isabelle ihre Bereitschaft zu ihrer Ehe in Frage. Chiara ist vor Finn einsichtig, es mit ihrem Trainingswahn übertrieben zu haben und verspricht, seinen neuen Ernährungsplan einzuhalten.Nina bekommt mit, wie der Mann, den Martin angegangen ist, Zeugen für den Vorfall sucht. Als Martin kurz darauf einen der Suchzettel angespannt vernichtet, mutmaßt Nina, dass Martin der Gesuchte sein könnte ... Yvonne wird peinlich berührt klar, dass sie Laura in den Rücken gefallen ist. Am liebsten würde sie ihr "Geständnis" rückgängig machen, dabei ahnt sie nicht, dass John zu einer Erkenntnis kommt.Als Hannes mitansehen muss, wie Mo zuerst einen Schwächeanfall erleidet und sich anschließend irgendwelche Tabletten reinpfeift, befürchtet er, dass sein bester Freund ein ernsthaftes Drogenproblem haben könnte. Als er Mo darauf anspricht, reagiert der pampig und lässt Hannes ohne Antwort auflaufen. Hannes macht sich Sorgen. Daher durchsucht er heimlich Mos Zimmer, wird aber prompt von ihm erwischt. Danach kommt es endlich zur Aussprache. Mo beichtet Hannes, dass er ihm und den anderen seine Herzkrankheit bislang verschwiegen hat.Joe ist erleichtert, als er einen Käufer für die Werkstatt findet, aber eine wichtige Sache hat er nicht bedacht: Er hat Denny nicht Bescheid gesagt. Der bekommt das Verkaufsgespräch durch Zufall mit und ist von seinem Arbeitgeber und Kumpel mächtig enttäuscht. „Papa Joe“ könnte vor Wut auf sich selbst explodieren und versucht alles, um sich bei Denny zu entschuldigen. Er will ihm sogar die Werkstatt übertragen. Aber das lehnt Denny gerührt ab, denn ohne Joe in der Werkstatt würde er sich dort auch nicht mehr wohlfühlen. Joe ist jedenfalls erleichtert, als sein Schützling ihm verzeiht. Jetzt muss der Neuanfang auf jeden Fall würdig gefeiert werden – und zwar mit Bruno. Doch das wird anders als es sich Joe vorgestellt hat, weil Bruno mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Denn der nächste Tag wird für ihn wichtig. Was hat das zu bedeuten?