«Bang!»: Netflix und Idris Elba arbeiten weiter zusammen

US-Fernsehen

Der Streamingdienst aus Los Gatos hat eine neue Vereinbarung mit Dark Horse Entertainment vereinbart.

Netflix hat seine mehrjährige Partnerschaft mit Dark Horse Entertainment verlängert, durch die Dark Horse dem Streaming-Anbieter einen ersten Blick auf Projekte für Film und Fernsehen gewährt. Zu den aktiven Entwicklungsplänen gehören ein «Bang!»-Film mit Idris Elba in der Hauptrolle und «Mind MGMT» von Curtis Gwinn. Zahlreiche weitere Projekte befinden sich aktuell in der Entwicklung.«Bang!» basiert auf der gleichnamigen Comicserie von Matt Kindt und Wilfredo Torres und wird von David Leitch inszeniert. In dem Film wird der berühmteste Spion der Welt ausgesandt, um den verantwortlichen Autor aufzuspüren und zu töten, als eine terroristische Sekte die Apokalypse mit einer Reihe von Romanen einleitet, die ihre Leser einer Gehirnwäsche unterziehen sollen. Kindt und Zak Olkewicz fungieren als Autoren. Zu den Produzenten gehören Mike Richardson und Keith Goldberg für Dark Horse, Leitch und Kelly McCormick für 87 North sowie Idris Elba.«Mind MGMT» stammt ebenfalls von einem Kindt-Comic. Die Serie folgt einer jungen Frau, die auf ein streng geheimes Programm zur Bewusstseinskontrolle stößt. Ihre anschließende Reise führt sie zu bewaffneten Hellsehern, hypnotischer Werbung, sprechenden Delphinen und scheinbar unsterblichen Verfolgern, während sie versucht, den Mann zu finden, der der größte Erfolg von „Mind MGMT“ war – und sein verheerendster Misserfolg. Aber kann sie in einer Welt, in der Menschen die Realität selbst umschreiben können, überhaupt noch etwas glauben, was sie sieht? Zu den ausführenden Produzenten gehören Gwinn sowie Richardson und Goldberg für Dark Horse.