Zweite «White Lotus»-Staffel startet im Oktober

US-Fernsehen

HBO wird die Ensemble-Serie, die derzeit in Sizilien gedreht wird, schon bald zeigen.

Die Anthologie-Serievon HBO über das Leben der Reichen und Unzufriedenen in einer Kette von gehobenen Resorts wird im Oktober mit der zweiten Staffel auf Sendung gehen. Die von Mike White ins Leben gerufene Serie verlagert die Handlung nach Sizilien, wo neue Hotelangestellte und neue Gäste aufeinandertreffen werden.Jennifer Coolidge, Star aus «Natürlich blond», ist die einzige Stammschauspielerin, die zurückkehrt, da sie ihre Rolle als spirituell suchende Gesellschaftsdame Tanya McQuoid wieder aufnimmt. Und der Neuanfang der Serie könnte am Ende wie eine Siegesrunde aussehen. Staffel zwei von «The White Lotus» wird einen Monat nach der Verleihung der Primetime Emmy Awards am 12. September erscheinen, bei der die erste Staffel der Serie für 20 Preise nominiert ist, darunter eine Auszeichnung für eine herausragende Serie, einen Preis für das Drehbuch und die Regie für White und eine Erwähnung für acht Darsteller, darunter Coolidge.Zu den angekündigten Darstellern für Staffel zwei von «The White Lotus» gehören neben Coolidge auch F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe und Leo Woodall; White kehrt als Autor und Regisseur zurück.