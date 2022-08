Über sechs Millionen Menschen verfolgen Bayern-Sieg zum Bundesligaauftakt

Quotennews

Die erste Partie der neuen Saison wollten sich viele nicht entgehen lassen. Sat.1 schob sich gestern Abend mit der Übertragung ganz nach oben.



Gestern stand der Auftakt der neuen Bundesligasaison an. Sat.1 ließ sich die Rechte daran nicht entgehen und darf zudem auch den Rückrundenauftakt, ein Duell des 17. Spieltags, die Relegation und den Supercup übertragen. Zum Start der neuen Runde lud Eintracht Frankfurt den FC Bayern München zu sich ein. Die Gäste setzten sich mit 1:6 sehr deutlich durch. Ab 19.00 Uhr lief bereits ein Countdown für die Partie. Hier war das Interesse mit 0,30 Millionen Fernsehenden jedoch noch sehr gering, was sich an dem mickrigen Marktanteil von 1,8 Prozent erkennen ließ. Auch die 0,08 Millionen Jüngeren kamen nicht über miese 2,6 Prozent hinaus.Ab 20.00 Uhr saßen dann immerhin 1,70 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm, wodurch der Marktanteil einen Sprung auf starke 7,8 Prozent machte. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den 0,50 Millionen Umworbenen mit 11,2 Prozent. Mit dem Anstoß waren schließlich 5,24 Millionen Fußballbegeisterte mit von der Partie. Nun wurde eine herausragende Sehbeteiligung von 21,7 Prozent eingefahren. Auch die 1,61 Millionen Werberelevanten sicherten sich ausgezeichnete 30,7 Prozent Marktanteil.Für die zweite Halbzeit erhöhte sich die Reichweite weiter auf 6,13 Millionen Menschen, was einen überragenden Marktanteil von 26,2 Prozent zur Folge hatte. Die 1,92 Millionen 14- bis 49-Jährigen belegten nun 35,0 Prozent des Zielgruppenmarktes. Auf dem Gesamtmarkt sowie bei den Jüngeren reichte dies deutlich für die Plätze ganz oben an der Tagesrangliste. Auchwar ab 23.00 Uhr noch gefragt. 0,94 Millionen Interessenten sorgten für hohe 7,9 Prozent, während bei den 0,37 Millionen Jüngeren ein starker Marktanteil von 11,2 Prozent eingefahren wurde.