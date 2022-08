Henssler legt zu - VOX wird sein Sonntags-Problem los

Quotennews

Die letzten Sonntage waren bei VOX kein Zuckerschlecken - mit dem «Grill den Henssler Sommer-Special» sind seit letzter Woche die erfolgreichen Zeiten zurückgekehrt.

Bereits mit 1,18 Millionen Zuschauern am letzten Sonntag, einem Marktanteil von 5,4 Prozent und 0,38 Millionen Umworbenen, die für 6,9 Prozent sorgten, bahnte sich an, dass VOX sein Sonntags-Problem losgeworden ist. Der Sender hatte in den Wochen zuvor immense Probleme: «Das perfekte Promi Dinner» floppte in nahezu jeder von vier Folgen, das «Shopping Queen Spezial» schaffte es gerade so über 3 Prozent Marktanteil und eine Wiederholung von «Mälzer und Henssler liefern ab!» war für eben auch nicht mehr als 3,3 Prozent am Markt gut. Doch dann kam das- die Zahlen der ersten Ausgabe wurden bereits genannt, also zu gestern.Woche eins konnte der TV-Koch mit einem knappen Vorsprung gewinnen - gestern wurde gegen Uwe Ochsenknecht, Evelyn Weigert und Paul Panzer gekocht und es wurde deutlicher. 97 zu 82 konnte Henssler seine "Gegenköche" grillen - Sieg zwei in Folge zwei. Auch aus Sicht der Quote kann sich bei VOX gefreut werden, denn mit 1,41 Millionen Zuschauern sprang der Marktanteil der Koch-Show auf 6,8 Prozent. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbesserte sich auf 0,47 Millionen Umworbene, sodass der Marktanteil auf 10,3 Prozent springen konnte. Für das «Grill den Henssler Sommer-Special» ist das die erste zweistellige Zielgruppen-Leistung seit dem Sommer 2017.Doch auch schon vor der Primetime lief es für VOX besser.holten sich direkt vor der Primetime 1,03 Millionen Zuschauer und damit 6,2 Prozent des Marktes. Die Zielgruppe war hier ebenfalls bereits erfolgreich, mit 0,24 Millionen Umworbenen konnten 7,3 Prozent des Marktes gesichert werden.