Kaley Cuoco spielt im Peacock-Thriller mit

US-Fernsehen

Der Unterhaltungsfilm wird von Craig Rosenberg umgesetzt.

Kaley Cuoco wurde für eine Hauptrolle in, der kommenden komödiantischen Thriller-Serie von Craig Rosenberg bei Peacock , verpflichtet. Inspiriert von einer wahren Begebenheit, handelt «Based on a True Story» von einem Immobilienmakler, einem Klempner und einem ehemaligen Tennisstar, deren Leben unerwartet aufeinanderprallen und Amerikas Besessenheit von wahren Verbrechen, Mord und dem langsam schließenden Toilettensitz aufdecken.Cuoco wird eine verheiratete Frau namens Ava Bartlett spielen. Alle anderen Details werden noch unter Verschluss gehalten. Zuletzt spielte Cuoco die Hauptrolle in der HBO-Max-Serie «The Flight Attendant» und erhielt für die im Mai zu Ende gegangene zweite Staffel eine Emmy-Nominierung als Comedy-Hauptdarstellerin. Als nächstes wird sie in dem Thriller «Role Play» unter der Regie von Thomas Vincent zu sehen sein.Rosenberg fungiert als Autor, ausführender Produzent und Showrunner. Jason Bateman und Michael Costigan von Aggregate Films werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein, während Roxie Rodriguez von Aggregate als Co-Executive Producer fungiert. UCP wird als Studio fungieren.