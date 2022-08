Justin Baldoni möchte Pack-Man zum Leben erwecken

US-Fernsehen

Der «Jane the Virgin»-Darsteller hat mit dem Videospiel Großes vor.

«Jane the Virgin»-Darsteller Justin Baldoni hofft, die Heldentaten von Pac-Man ins Kino zu bringen. Baldonis Produktionsfirma Wayfarer Studios unterstützt einen Live-Action-Film, der auf dem beliebten Arcade-Spiel basiert, zusammen mit Bandai Namco Entertainment, dem japanischen Videospielverlag, der neben Pac-Man auch Ace Combat, Galaga und Tekken entwickelt hat.Pac-Man wurde in den 1980er Jahren in den Vereinigten Staaten eingeführt und hat in den folgenden Jahrzehnten immer wieder neue Konsolen und Handyspiele auf den Markt gebracht. Im Jahr 2005 wurde es von Guinness World Records als "erfolgreichster münzbetriebener Spielautomat" ausgezeichnet.Das allgegenwärtige Videospiel, in dem sich ein ausgehungerter Pac-Man durch ein Labyrinth frisst, während er versucht, tödlichen Geistern auszuweichen, diente schon früher als Inspiration für das Fernsehen: in den 1980er Jahren lief eine gleichnamige Zeichentrickserie auf ABC und 2013 eine Zeichentrickserie «Pac-Man and the Ghostly Adventures», die in den USA auf Disney XD lief.