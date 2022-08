HBO Max sägt «Strange Adventures» ab

US-Fernsehen

Die Serie sollte eigentlich junge Zuschauer zum Streamingdienst locken.

Wird The CW je wieder interessant für Warner Bros. Discovery? Der neue Chef David Zaslav hat zumindest eine weitere HBO Max-Serie noch vor Produktionsbeginn verschrotten lassen: Das DC-Werk. Die geplante Anthologie-Serie wurde erstmals 2019 als in Entwicklung befindend beim Streamingdienst HBO Max angekündigt. Kevin Smith sprach in seinem "Hollywood Babble-On"-Podcast über das Schicksal der Serie und sagte, er arbeite an einer Episode mit «Supergirl»-Autor Eric Carrasco."Ich habe neulich einen Anruf von Eric bekommen, bevor diese ganze Geschichte bekannt wurde, und er sagte nur: ‚«Strange Adventures» ist offiziell tot', und ich dachte: 'Was zum Teufel, ist das dein Ernst?'" sagte Smith. "Ich dachte, dass «Strange Adventures» eine Kausalität ist, die für mich Sinn macht", fuhr er fort. "Niemand kennt diese Figuren unbedingt; es klang wie eine teure Show."Über «Strange Adventures» war seit seiner Ankündigung vor fast drei Jahren wenig berichtet worden. Laut der damals veröffentlichten Beschreibung sollte es sich um eine DC-Superhelden-Anthologie handeln, die Charaktere aus dem gesamten DC-Kanon zeigen sollte. Das einstündige Drama sollte in sich abgeschlossene Geschichten über das sich überschneidende Leben von normalen Menschen und Übermenschen erzählen.