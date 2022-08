Schmitt und Nguyen-Kim kehren Ende September zurück

TV-News

Sowohl «Studio Schmitt» als auch «Mathink X – Die Show» werden Ende September mit neuen Folgen das Programm von ZDFneo bereichern.

Wenige Tage, bevor ZDFneo-Moderator Tommi Schmitt mitsein zweites Projekt beim Spartensender startet, hat die Mainzer TV-Station die Rückkehr der Late-Night-Showverkündet. Demnach kehrt das Programm mit 25 neuen Folgen ab Donnerstag, 22. September, um 22:15 Uhr zurück. Die Sendung, die im Frühjahr 2021 debütierte, geht damit nun schon in ihre vierte und längste Staffel. Alle Ausgaben werden wie üblich bereits zwei Stunden zuvor in der ZDFmediathek auf Abruf bereit stehen.Inhalt der Sendung ist neben Studiogästen auch die Einschätzung der gesellschaftlichen, medialen und kulturellen Großwetterlage des erfolgreichen Podcasters und Autors. Bevor es soweit ist, trifft sich Schmitt aber in seinem neuen Personality-Talk Andrea Petković, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Martin Suter und Bruce Darnell. Die Sendung gibt es immer samstags um 19:45 Uhr zu sehen.Und eine weitere ZDFneo-Personality-Show kehrt im September zurück.mit der Chemikerin und YouTube-Star Mai Thi Nguyen-Kim wird ab dem 18. September den Sendeplatz am Sonntagabend um 22:15 Uhr besetzen. In der ersten Ausgabe nach der Sommerpause wird sich die Wissenschaftlerin dem Thema Homöopathie widmen. Die Sendung ist jeweils am Sendetag ab 18:00 Uhr vorab in der ZDFmediathek verfügbar.