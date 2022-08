VOX setzt «Mälzer & Henssler liefern ab!» ohne Mälzer und Henssler fort

TV-News

Im September gibt es sowohl eine Folge mit den beiden Hamburger Sterneköchen als auch ein Special mit Viktoria Fuchs und Max Strohe. Außerdem kehren die «Beet-Brüder» am Sonntag zurück.

Aktuell und noch bis Ende August grillst Steffen Henssler seine Kontrahenten in den Sommer-Specials seiner Sonntagabendshow. Dies tat er zuletzt mit durchschlagendem Erfolg, denn die vergangene Ausgabe punktete in der Zielgruppe zweistellig und holte einen Marktanteil von herausragenden 10,3 Prozent. Am 4. September muss Henssler dann nicht mehr allein das Programm in der Primetime füllen, sondern ist gemeinsam mit Tim Mälzer inzu sehen.Es wird die insgesamt vierte Ausgabe der im vergangenen September gestarteten Kochshow sein. Zuletzt war die Sendung im Ende Mai zu sehen und sorgte für ebenfalls grandiose 11,0 Prozent bei den Umworbenen. Auf dem Erfolg will sich VOX aber nicht ausruhen, sondern hat für den 11. September gleich eine weitere Ausgabe angekündigt, die aber einen kleinen Twist enthält. Statt Mälzer und Henssler beliefern dann Viktoria Fuchs und Max Strohe ihnen unbekannte Gäste. So viel sei vorweg verraten, die beiden müssen überwiegend an Outdoor-Locations im sommerlichen Hamburg liefern. Unter anderem gehören zur Kundschaft auch fünf Football-Spieler der Hamburg Sea Devils.Der Sender mit der roten Kugel hat zudem sieben neue Folgen der Doko-Soap <