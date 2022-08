RTL Passion zeigt vierte «Handmaids Tale»-Staffel

TV-News

Kurz vor dem US-Start der fünften Staffel zeigt RTL Passion die vierte Staffel der preisgekrönten Drama-Serie.

Serienfans dürfen sich im September auf die vierte Staffel der preisgekrönten US-Seriefreuen. Die zehn Folgen feierten ihre Deutschlandpremiere im vergangenen Sommer bei MagentaTV, nun sind sie bei RTL Passion ab dem 6. September immer dienstags um 20:15 Uhr im Programm. Damit schlägt die Drama-Serie im linearen Fernsehen rund eine Woche vor dem US-Start der fünften Staffel auf, die am 14. September bei Hulu debütieren soll.Die Serie spielt in einem dystopischen USA, das von religiösen Fundamentalisten beherrscht wird. Darin haben Frauen alle Rechte unter einem autoritären Regime verloren. Sie dürfen weder einen Beruf ausüben noch Eigentum besitzen. Außerdem ist ein Großteil der Bevölkerung aufgrund von Umweltverschmutzung unfruchtbar. Die wenigen Frauen, die noch gebären können, dienen den Machthabern als Mägde und müssen deren Kinder austragen.Derweil hat auch RTL Living die britische Doku-Serieangekündigt, die im Original unter dem Titel «Alan Titchmarsh – Love your Home & Garden» 2017 bei ITV an den Start ging. Darin renoviert der britische Gartenexperte mit seinem Team nicht nur die Outdoor-Bereiche der Kandidaten, sondern bezieht bei der Renovierung auch das Wohnhaus mit in die Pläne ein.