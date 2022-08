Quotencheck

Der Fernsehsender VOX versuchte ein neues Format zu etablieren.

Im Juli und im August 2022 testete VOX ein neues Format am Sonntagnachmittag. In «Hilfe, die Camper kommen!» standen sechs Paare bestehend aus Farina, Desire, Jörg, Daisy, Paulo, Jan und Bianca im Mittelpunkt. Erstmals trafen sie im französischen Gerstheim aufeinander, um einen gemeinsamen Roadtrip nach Spanien zu unternehmen. Schon das erste Anschließen der Wohnmobile war für die Chaos-Camper eine kleine Herausforderung.Das dazugehörige elsässische Abendessen und einen Luftmatratzen-Wettaufpusten, bei der ein Paar gehen musste, schmeckte nicht allen Zuschauern. Die Premiere, die am Sonntag, den 3. Juli, um 15.55 Uhr anlief, holte nur 0,34 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 2,8 Prozent. Bei den Werberelevanten waren nur 0,10 Millionen Zuseher dabei, sodass man sich mit mickrigen 4,1 Prozent Marktanteil zufriedengeben musste.Eine Woche später verbesserte sich die Gesamtreichweite auf 0,50 Millionen Fernsehzuschauer, der Gesamtmarktanteil zog auf 3,8 Prozent an. Bei den jungen Leuten standen allerdings nur 0,15 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wuchs deshalb nur auf verhältnismäßig schwache 4,6 Prozent. Mit Folge drei folgte der Supergau: 0,21 Millionen Zuschauer waren dabei, nur noch zwei Prozent Marktanteil zählte die deutsche Produktion. Mit gar 50.000 14- bis 49-Jährigen wurde das Format mit 2,6 Prozent zum Super-Flop.Die fünfte Folge, die im Übrigen schon Mitte Mai bei VOXup zu sehen war und bereits seit Anfang Mai bei RTL+ aufrufbar ist, mussten die Camper wieder ein Paar wählen, das den Roadtrip verlassen musste. Die übrigen vier Duos reisten weiter in das französische Avignon. 0,35 Millionen Zuschauer verfolgten, wie Daisy ihrem Paulo mit einem romantischen Heiratsantrag überraschen wollte. Der Marktanteil lag bei 2,9 Prozent. 0,10 Millionen junge Menschen waren dabei «Hilfe, die Camper kommen!» sicherte sich nur vier Prozent Marktanteil.Die vorletzte Folge wurde am 31. Juli gesendet. 0,40 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sorgten dafür, dass die Sendung einen Marktanteil von 3,3 Prozent erzielte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr die Sendung 0,12 Millionen ein, sodass man auf 4,7 Prozent kam. Das Finale, gezeigt am 7. August, erreichte 0,31 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent. In der Zielgruppe fuhr man 0,10 Millionen und 4,6 Prozent Marktanteil.«Hilfe, die Camper kommen!» war für VOX kein Erfolg. Nur 0,35 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren waren dabei, die Sendung fuhr 2,9 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,10 Millionen Umworbenen wurden enttäuschende 4,1 Prozent Marktanteil erzielt. Ob das Format in der Gesamtstrategie wirklich ein Misserfolg war, muss RTL beantworten. Das Format wurde innerhalb kurzer Zeit gleich auf drei Plattformen zur Verfügung gestellt und wird sicherlich noch mehrfach wiederholt.