«Prey» - Der Predator zum 5. Mal auf Beutejagd

von Markus Tschiedert 10. August 2022, 11:38 Uhr

Der Disney-Konzern wollte das Prequel nicht in die Kinos schicken, weshalb es in den Vereinigten Staaten von Amerika nur bei Hulu startete. Ist der Disney+-Film nicht gut?

Arnold Schwarzenegger war der erste, der 1987 gegen den «Predator» antrat und ihn schließlich bezwingen konnte. Seitdem genießt der Headhunter aus dem All Kultstatus und kehrt alle Jahre wieder auf die Leinwand zurück. In «Predator 2» (1990) war es Danny Glover («Lethal Weapon»), der den Außerirdischen aus Los Angeles verjagen musste, in «Predators» (2010) wurde Adrien Brody («Der Pianist») auf einen fremden Planeten als Jagdbeute verschleppt, zuletzt nahm es in «Predator – Upgrade» wieder eine Militäreinheit mit dem Monster auf. Dass es zwischendurch noch zwei zweifelhafte «Predator vs. Alien»-Filme gab, wird mittlerweile von allen gern unter den Tisch gekehrt. Nun geht’s aber trotzdem weiter, allerdings ist die Story erstmals in der Vergangenheit angesiedelt, und mit «Prey» (Beute) gibt es sogar einen abweichenden Titel zu «Predator» (Raubtier). Die fatalste Neuerung ist jedoch, dass der 5. Teil nicht ins Kino kommt, sondern gleich auf der Streaming-Plattform Disney+ verramscht wird. Bedauerlich, handelt es sich doch bei «Prey» um den bisher originellsten Film der «Predator»-Serie.