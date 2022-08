«Das Haus der Träume»: RTL+ zeigt Event-Serie ab Mitte September

TV-News

Ursprünglich war «Das Haus der Träume» unter dem Titel «Torstraße 1» angekündigt worden. Zweieinhalb Jahre nach der ersten Ankündigung hat RTL+ nun einen Sendetermin gefunden.

Frauke Neeb, die mittlerweile unter der Berufsbezeichnung Programmdirektorin RTL+ bei RTL Deutschland angestellt ist, formulierte vor zwei Jahren im Zuge der ausgerufenen Content-Offensive des Streamingdienstes (damals noch TVNow) das Ziel, mit „qualitativer Exzellenz ein Ausrufezeichen“ setzen zu wollen . Seitdem sind diverse Projekte an den Start gegangen, einige sind noch in (Post)-Produktion und andere stehen kurz vor der Premiere für eine breites Publikum. Zur letzteren Sparte gehört die starbesetzte Event-Serie, die ursprünglich vor zweieinhalb Jahren unter dem Titel «Torstraße 1» angekündigt wurde. Das liegt daran, dass die Serie auf dem gleichnamigen Roman von Sybill Volks basiert. Die Reihe debütiert mit den ersten sechs Folgen bei RTL+ am 18. September, eine Free-TV-Ausstrahlung ist für das Jahresende bei RTL geplant.«Das Haus der Träume» spielt im Berlin der 1920er-Jahre, damals schillerte und strahlte die Metropole im Aufschwung, wobei sie gleichzeitig vor Dreck und Armut nur so strotzte. Der Hauptschauplatz ist das erste Kreditkaufhaus Deutschlands, das Kaufhaus Jonass, das heute noch immer am selben Ort in der Torstraße 1 steht und unter dem Namen „Soho House“ bekannt ist. Die Geschichte der dramatischen deutschen Zeitenwende wird aus der Perspektive einer jungen Frau und einer jüdischen Familie erzählt. In den Hauptrollen spielen Newcomerin Naemi Florez, Ludwig Simon sowie Nina Kunzendorf, Alexander Scheer und Samuel Finzi.Und auch abseits der Kameras ist die Serie mit Stars besetzt. So entwarf Modedesigner und VOX-Sendergesicht Guido Maria Kretschmer eigens ein Kleid, dem in der Serie eine besondere Rolle zukommt. Die Kostümstoffe stammen vom belgischen Star-Designer Dries van Noten. Allein für die Rollen des Haupt- und Nebencasts kamen rund 1.000 verschiedene Kostüme zum Einsatz, für die Komparsen waren es weitere 4.000. Neben den Drehorten Berlin und Brandenburg fand ein Großteil der Dreharbeiten im beliebten Drehort Görlitz statt, wo das Berliner Scheunenviertel nachgebaut und das leerstehende Kaufhaus Görlitz aus dem Jahr 1913 in das Kaufhaus Jonass verwandelt wurde. Zeitweise waren bis zu 80 Mitarbeitende mit den rund achtwöchigen Aufbauarbeiten beschäftigt.Die Produktion verantwortete X Filme Creative Pool, die von «Das Haus der Träume» insgesamt zwölf Folgen produzierte. Die ersten sechs Episoden, die unter der Regie von Sherry Hormann inszeniert wurden, debütieren im September. Umut Dağ führte bei den Folgen sieben bis zwölf Regie. Die Drehbücher stammen von Head-Autorin Conni Lubek in Zusammenarbeit mit Silja Clemens, Holger Joos und Carola M. Lowitz.