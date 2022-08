TV-News

«The Taste» feiert erst Ende September Jubiläum

Veit-Luca Roth von 10. August 2022, 10:30 Uhr

In den vergangenen beiden Jahren legten Frank Rosin und Co. bereits mit dem Start in den September los. Trotz Winter-WM zeigt Sat.1 den Staffelauftakt erst Ende September.

Im Juni fanden die Dreharbeiten für die zehnte Staffel der Sat.1-Sendung «The Taste» in München statt, nun hat die Jubiläumsrunde einen Starttermin erhalten. Die Premiere erfolgt etwas später als in den vergangenen beiden Jahren, als die Köche ab Anfang September die Löffel schwangen. In diesem Jahr startet die Erfolgsshow am 21. September, am Sendeplatz immer mittwochs um 20:15 Uhr ändert sich derweil nichts.



Unverändert bleiben auch die Starköche vor der Kamera. Mit dabei sind Alexander Herrmann, Frank Rosin, Alex Kumptner und Titelverteidiger Tim Raue, die aus 26 Kochtalenten ihre vier Starkoch-Teams zusammenstellen müssen. Zu gewinnen gibt es neben einem eigenen Kochbuch auch ein Preisgeld von 50.000 Euro. Auch Moderatorin Angelina Kirsch ist wieder mit dabei.



Im vergangenen Jahr war «The Taste» sehr erfolgreich, die neunte Runde verfolgten im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauer, sodass sich in der Zielgruppe die Einschaltquoten zwischen 7,9 und starken 10,9 Prozent bewegten. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment. Im Juni fanden die Dreharbeiten für die zehnte Staffel der Sat.1-Sendungin München statt, nun hat die Jubiläumsrunde einen Starttermin erhalten. Die Premiere erfolgt etwas später als in den vergangenen beiden Jahren, als die Köche ab Anfang September die Löffel schwangen. In diesem Jahr startet die Erfolgsshow am 21. September, am Sendeplatz immer mittwochs um 20:15 Uhr ändert sich derweil nichts.Unverändert bleiben auch die Starköche vor der Kamera. Mit dabei sind Alexander Herrmann, Frank Rosin, Alex Kumptner und Titelverteidiger Tim Raue, die aus 26 Kochtalenten ihre vier Starkoch-Teams zusammenstellen müssen. Zu gewinnen gibt es neben einem eigenen Kochbuch auch ein Preisgeld von 50.000 Euro. Auch Moderatorin Angelina Kirsch ist wieder mit dabei.Im vergangenen Jahr war «The Taste» sehr erfolgreich, die neunte Runde verfolgten im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauer, sodass sich in der Zielgruppe die Einschaltquoten zwischen 7,9 und starken 10,9 Prozent bewegten. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.

Mehr zum Thema... The Taste

vorheriger Artikel