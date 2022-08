Keine «Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» mehr am Sonntag

TV-News

Im September machen Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wieder den Samstagabend unsicher. Außerdem gibt es eine neue Folge von «Undercover Boss» und «Pocher und Papa auf Reisen».

Im Juni testete RTL eine neue Ausstrahlungsstrategie fürund strahlte Mitte des Monats nicht nur am Samstag eine neue Show, sondern auch tags darauf in der Sonntagsprimetime eine Ausgabe aus. Das Experiment ging zwar nicht schief, dennoch fuhr man „nur“ 13,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein – ein unterdurchschnittlicher Wert für die Sendung. Im September kehrt die Sendung zurück, dann aber vorerst nur noch samstags. Für den 3. September ist die erste von zwei geplanten Ausgaben angekündigt. Einen Tag später feiert bekanntlichihr Comeback.Wenige Tage später gibt es dann auch eine neue-Folge. Im Mittelpunkt der Ausgabe steht Jens Erik Hilgerloh, der seit über 25 Jahren den heutigen Mobilitätskonzern Starcar Europa Service Group AG leitet. Seit viereinhalb Jahren ist der gebürtige Bremer auch CEO bei der dazugehörigen Starcar Autovermietung.Wiederum eine Woche später, ebenfalls am Dienstag, 13. September, um 20:15 Uhr setzt RTL die Doku-Soapmit Oliver Pocher fort. Nach ihrem Trip durch Großbritannien, der am gestrigen Dienstag für solide 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgte, geht es für das Vater-Sohn-Duo nach Spanien und Portugal. Dort bereisen sie unter anderem die portugiesische Hauptstadt Lissabon.