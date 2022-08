John Wirth soll «Dark Winds» produzieren

US-Fernsehen

Die zweite Staffel des Formats bekommt einen neuen Showrunner.

John Wirth hat als Showrunner und ausführender Produzent vonStaffel zwei bei AMC unterschrieben. Wirth übernimmt die Rolle von Vince Calandra, der als Showrunner der ersten Staffel der Serie fungierte. Die Serie wurde im Juni, kurz nach ihrer Erstausstrahlung, für eine zweite Staffel verlängert.Dies ist Wirths Rückkehr zu AMC Networks, da er zuvor vier Staffeln lang Showrunner der AMC-Serie «Hell on Wheels» und ausführender Produzent der Sundance-TV-Serie «Hap and Leonard» war. Zu seinen weiteren Referenzen gehören «Wu Assassins», «Terminator: The Sarah Connor Chronicles», «Nash Bridges» und «Picket Fences»."Wir freuen uns sehr, John Wirth, den wir gut kennen und mit dem wir bereits bei mehreren Serien erfolgreich zusammengearbeitet haben – vor allem bei «Hell on Wheels» – im Kreativteam von «Dark Winds» begrüßen zu dürfen", so Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Diese Serie wurde schnell zu einem der Durchbruchhits des Jahres, sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming, und wir freuen uns darauf, dass es nächstes Jahr weitergeht."Die zweite Staffel von «Dark Winds» mit sechs Episoden wird voraussichtlich 2023 auf AMC und AMC+ starten. Graham Roland hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent. McClarnon ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent. Robert Redford, George R.R. Martin, Annie Hillerman, Chris Eyre, Vince Gerardis und Tina Elmo sind ebenfalls ausführende Produzenten. AMC Studios produziert.